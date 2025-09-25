هجوم إيلات.. فرحة يمنية بـ"الاختراق" وقلق من فاتورة الرد الإسرائيلي

احتفى نشطاء يمنيون عبر منصات التواصل بنجاح الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مدينة إيلات بإسرائيل أمس الأربعاء، في حين أعرب فريق آخر عن تخوفه من الآثار اللاحقة للهجوم على اليمنيين.

وأمس الأربعاء شنت جماعة أنصار الله هجوما على مدينة إيلات جنوب إسرائيل، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 50 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة جراء سقوط طائرة مسيّرة بمدينة إيلات، 3 منهم حالاتهم خطرة.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين برد الضربة بـ"7 أضعاف"، فغرّد "يرفض الإرهابيون الحوثيون التعلم من إيران ولبنان وغزة، وسيتعلمون الدرس بصعوبة بالغة، من يضر إسرائيل سيتم الإضرار به 7 أضعاف".

وبالفعل جاء الرد الإسرائيلي سريعا، إذ استهدفت غارات إسرائيلية جديدة محطة كهربائية وحيا سكنيا بالعاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، مما أدى لسقوط ضحايا ومصابين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن 20 مقاتلة إسرائيلية شنت غارات على قادة ومقرات عسكرية للحوثيين بالعاصمة اليمنية.

احتفاء وتخوف

وتناولت حلقة (2025/09/25) من برنامج "شبكات" تفاعل نشطاء يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، إذ احتفى بعضهم بنجاح الطائرة الحوثية في تحقيق اختراق دقيق لمدينة إيلات، بالمقابل انتقد فريق آخر التصعيد الحوثي، معربين عن تخوفهم من انعكاسات هذا الهجوم على الشعب اليمني.

واحتفى يُمن بالاختراق الحوثي، واعتبره ردا يتناسب مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فغرّد:

مسيّرة يمنية واحدة تهز إيلات وتربك الكيان كله.

الفعل أصدق من كل خطابات السياسة.

أما الناشط مرتضى، فأشاد بالحدث واعتبره ثأرا لليمنيين والغزيين، كما رأى فيه تدرجا لعمليات أكثر خطورة في المستقبل، فعلّق:

اليمن يأخذ بثأر أبنائه وأبناء غزة! وإن لم يوقف العدو الإبادة في غزة فالعمليات ستستمر بشكل أعظم.

في المقابل، انتقد الناشط أبو أصيل التصعيد الذي أقدم عليه الحوثيين، واعتبرهم يضعون المدنيين اليمنيين تحت خطر التهديد الإسرائيلي، فكتب:

والله ناوين على اليمن شر نية، الله يخرج شعب اليمن المكلوم، الشعب يلقاها من الحوثي ولا من إسرائيل.

كذلك سخر حساب باسم (كورس) من بطء وتيرة الهجمات الحوثية، قائلا إن استمرارها بهذا المعدل يعني أن تدمير إسرائيل سيستغرق آلاف السنين، فكتب: