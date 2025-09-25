نتنياهو يتجنب الأجواء الفرنسية في طريقه إلى نيويورك خشية اعتقاله

في خطوة لافتة، اتخذت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- مسارا غير اعتيادي خلال رحلته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق بيانات ملاحية، تجنبت الطائرة الحكومية الإسرائيلية من طراز "بوينغ 767-338 إي آر"، المسجّلة برقم "4 إكس- آي إس آر"، المرور فوق الأجواء الفرنسية، رغم أن رحلات سابقة اعتادت عبورها.

وحسب بيانات من موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24″، انطلق المسار الجديد من البحر المتوسط مرورا باليونان وإيطاليا وصولا إلى مضيق جبل طارق، في ظل مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وفي حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القرار جاء لتفادي أي تبعات قضائية محتملة، أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس لم تمنع مرور الطائرة، معتبرة أن نتنياهو اتخذ القرار طوعا.