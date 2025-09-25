محللون إسرائيليون: الحوثيون أمسكوا نقطة ضعفنا ولا يمكننا الانتصار عسكريا في غزة

تناول الإعلام الإسرائيلي مواصلة أنصار الله (الحوثيين) اختراق منظومات الدفاع الجوية، كما تحدث ضباط سابقون عن إصرار الحكومة على خوض حرب لا يمكن تحقيق النصر فيها بقطاع غزة.

فقد تحدث مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13، أور هيلر، عن استقبال إسرائيل السنة العبرية الجديدة بانفجار مسيرة في فندق بمدينة إيلات، هو الثاني خلال أسبوع بعد هجوم ضرب مطار رامون، مما عكس فشل الرصد والاعتراض في سلاح الجو.

وقال هيلر إن الحوثيين "يضغطون بشكل مستمر على منظومة الرصد والاعتراض الإسرائيلية بحيث يجعلونها عاجزة عن التعرف على مسيراتهم المفخخة".

والأمر نفسه، تحدث عنه ألموغ بوكير مراسل الشؤون السياسية بالقناة 12، بقوله إن مدة التحذير من المسيرة "كانت قصيرة" وإن الجيش "يبحث حاليا إمكانية رصد هذه المسيرات بشكل أبكر، بعدما كشف التحقيق الأخير أن الطائرة كانت على ارتفاع منخفض بحيث لا يمكن اعتراضها".

أما قائد منظومة الدفاع الجوي السابق العميد احتياط ران كوخاف، فقال إن الموقع الجغرافي لليمن والتحليق المنخفض لهذه المسيرات "جعل الحوثيين يمسكون بنقطة ضعف إسرائيلية".

ومن جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 50 شخصا أصيبوا -أمس الأربعاء- بجروح متفاوتة جراء سقوط مسيّرة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، 3 منهم حالتهم خطيرة.

وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا الحرب المستمرة على غزة، والتي قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات عاموس يدلين، إن حكومة بنيامين نتنياهو ضيعت فرصة وقفها واستعادة الأسرى مخالفة بذلك 80% من الإسرائيليين.

وقال يدلين إن الحكومة قررت تحميل إسرائيل مزيدا من الخسائر في صفوف الجنود والأسرى، والأموال حتى تواصل الحرب الوحيدة التي لا يمكنها تحقيق النصر فيها.

كما أشار إلى المشكلة الكبيرة التي تواجه إسرائيل بعدما انضمت دول (صديقة) إلى قائمة المعترفين بالدولة الفلسطينية المستقلة مثل فرنسا وكندا وبريطانيا.

ولفت رئيس شعبة الاستخبارات السابق إلى أن هذه الدول "ستملي الآن على إسرائيل ما يجب أن تكون عليه هذه الدولة، والأخطر أن الحديث عاد من جديد عن حق العودة الذي لن يقبل به أي إسرائيلي".

وحذر يدلين من أن الرد بضم المنطقة "ج" في الضفة الغربية وغور الأردن الذي قال إنه محل إجماع داخل إسرائيل "سيستدعي ردا جديدا من هذه الدول لكنه سيكون عمليا هذه المرة".

أول قتيل في "عربات جدعون 2"

وتحدثت قنوات إسرائيلية عن الضابط شاحر بوزاغلو الذي كان أول قتيل إسرائيلي بعد الإعلان عن عملية "عربات جدعون 2" قبل أسبوعين.

وقال إيتان بلومنتال مراسل الشؤون العسكرية في قناة "كان" إن بوزاغلو كان قائد فصيلة "فولكان" وإنه تولى منصبه قبل 3 أسابيع، وقد لقي حتفه في استهداف مباشر لدبابته بقذيفة "آر بي جي" جنوب مدينة غزة.

والأحد الماضي، دخل بوزاغلو مع قوته مدينة غزة على خلفية انضمام اللواء السابع للقتال، وفق بلومنتال.