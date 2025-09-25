قطر والسعودية والأمم المتحدة توقع اتفاقية لدعم الحكومة السورية

وقعت قطر والسعودية والأمم المتحدة اتفاقية تمويل مشترك لدعم الحكومة السورية.

وتوفر الاتفاقية، التي وقعها أمس الأربعاء، في الدوحة كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمويلاً مشتركا بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار لدعم استمرار تقديم الخدمات الأساسية في سوريا خلال فترة تمتد ثلاثة أشهر.

وقال المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي للجزيرة، إن الصندوق سيوقع تسع اتفاقيات مع وكالات تابعة للأمم المتحدة بشأن التعليم والصحة والغذاء والمناخ.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات للجزيرة، إن التمويل المشترك من قطر والسعودية والأمم المتحدة سيوفر دعما للقطاع العام ويسهم في استقرار سوريا.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت قطر والسعودية تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا مدة 3 أشهر.