عاجل | يديعوت أحرونوت: ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن

يديعوت أحرونوت: ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل

القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن

وسائل إعلام إسرائيلية: وقف الحركة الجوية في مطار بن غوريون بعد دوي صفارات الإنذار داخله

