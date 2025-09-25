عاجلعاجل,
عاجل | يديعوت أحرونوت: ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن
Published On 25/9/2025|
آخر تحديث: 22:59 (توقيت مكة)
يديعوت أحرونوت: ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن
وسائل إعلام إسرائيلية: وقف الحركة الجوية في مطار بن غوريون بعد دوي صفارات الإنذار داخله
إعلام إسرائيلي: وقف الحركة الجوية بمطار بن غوريون بعد دوي صفارات الإنذار داخله
المصدر: الجزيرة