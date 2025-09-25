سرايا القدس تستهدف دورية إسرائيلية في البيرة وتنعى شهيدي طمون

قالت سرايا القدس- كتيبة رام الله إنها استهدفت دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز سطح مرحبا بمدينة البيرة بالضفة الغربية، بعد استشهاد فلسطينيين ببلدة طمون.

وأوضحت سرايا القدس أن إحدى التشكيلات القتالية في سرية البيرة تمكنت اليوم من استهداف دورية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال تمركزها على حاجز سطح مرحبا، بزخات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

ونعت سرايا القدس شهيدين من سرية طمون كتيبة طوباس بعد خوضهما اشتباكا مع قوات إسرائيلية ببلدة طمون شمالي الضفة.

وكانت مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد مقاوميْن فجر اليوم الخميس، بعد أن اشتبكا مع قوة إسرائيلية حاصرتهما في منزل ببلدة طمون قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر، إن الشابين المطاردين علاء ومحمد سليمان اشتبكا عدة ساعات مع القوة الإسرائيلية.

وأضافت أن القوة المهاجمة قصفت المنزل المحاصر ست مرات بقذائف "الإنيرجا".

وأفادت مصادر محلية في بلدة طمون بأن قوات الاحتلال أطلقت قذائف حارقة على الموقع، بمساندة طائرات مسيرة، قبل أن تعلن المنطقة عسكرية مغلقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال انسحبت لاحقا من المكان بعد احتجاز جثماني الشهيدين.

فيديو وصور | الشهيدان ارتقيا بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال.. إليك التفاصيل: https://t.co/H6YHKaYEsY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 25, 2025

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الشرطة والشاباك والجيش قضت في منطقة طمون على خلية مسلحة خططت لتنفيذ عملية، حسب زعمه.

في غضون ذلك أكدت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية بينهم صحفي وطفل.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات شملت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين بينهم صحفي من بلدة سعير شمال مدينة الخليل، وطفل من بلدةِ كفر راعي في جنين.

إعلان

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا عددا من المواطنين خلال اقتحامها بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت. وذكرت المصادر أن الاعتقالات طالت كذلك مواطنين من محافظات رام الله والخليل وطولكرم وقلقيلية.

وتوازيا مع حرب الإبادة التي تشنها على غزة، تشهد الضفة المحتلة اعتداءات واسعة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1044 فلسطينيا وإصابة 10 آلاف واعتقال أكثر من 19 ألفا، وفقا لبيانات فلسطينية رسمية.