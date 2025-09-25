سرايا القدس تستهدف دورية إسرائيلية في البيرة وتنعى شهيدي طمون

قالت سرايا القدس- كتيبة رام الله إنها استهدفت دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز سطح مرحبا بمدينة البيرة بالضفة الغربية، بعد استشهاد فلسطينيين ببلدة طمون.

وأوضحت سرايا القدس أن إحدى التشكيلات القتالية في سرية البيرة تمكنت اليوم من استهداف دورية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال تمركزها على حاجز سطح مرحبا، بزخات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

ونعت سرايا القدس شهيدين من سرية طمون كتيبة طوباس بعد خوضهما اشتباكا مع قوات إسرائيلية ببلدة طمون شمالي الضفة.

وكانت مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد مقاوميْن فجر اليوم الخميس، بعد أن اشتبكا مع قوة إسرائيلية حاصرتهما في منزل ببلدة طمون قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر، إن الشابين المطاردين علاء ومحمد سليمان اشتبكا عدة ساعات مع القوة الإسرائيلية.

وأضافت أن القوة المهاجمة قصفت المنزل المحاصر ست مرات بقذائف "الإنيرجا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الشرطة والشاباك والجيش قضت في منطقة طمون على خلية مسلحة خططت لتنفيذ عملية، حسب زعمه.