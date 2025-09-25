توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق قريب بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أنه سيبحث ملف غزة ضمن ملفات أخرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في مستهل مباحثات بينهما في البيت الأبيض، إنه عقد اجتماعا رائعا مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن بالإضافة إلى الرئيس التركي بشأن غزة، مؤكدا "أننا أصبحنا قريبين من التوصل لصفقة".

وأكد الرئيس الأميركي أن العديد من الأمور تقررت خلال اجتماعه مع قادة المنطقة، وأنه سيلتقي بالجانب الإسرائيلي لبحث الأمر، مشددا على إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة وليس على دفعات.

وأضاف "سيكون علي إقناع الجانب الإسرائيلي بالمضي قدما لإطلاق سراح الرهائن، والجميع يريد أن يرى نهاية لحرب غزة".

إشادة بأردوغان

وخلال المؤتمر الصحفي، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه رجل قوي، ولديه نفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط، ويحظى باحترام كبير في أميركا وأوروبا وفي جميع أنحاء العالم.

وقال إن أردوغان "بنى جيشا هائلا وقويا ويستخدم الكثير من معداتنا العسكرية"، مشيرا إلى أن تركيا أبدت رغبتها في شراء طائرات "إف-16" و"إف-35″، وأنه سيتحدث إلى الرئيس أردوغان بشأن ذلك وبشأن منظومة باتريوت.

سوريا وروسيا

من جانب آخر، كشف ترامب أنه بصدد إصدار إعلان مهم اليوم الخميس بشأن سوريا، دون أن يكشف طبيعته.

وقال إن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنحها فرصة للتنفس بناء على طلب السعودية وتركيا وقطر.

وجدد التأكيد على أن أردوغان "كان المسؤول عن تحقيق إنجاز رائع تمثل في إزاحة النظام السابق في سوريا".

وفيما يتعلق بالملف الروسي، قال ترامب إنه سيسعى لإقناع الرئيس التركي بالتوقف عن شراء النفط الروسي، مشيرا إلى أن دول حلف الناتو كانت مخيبة للآمال بشأن التوقف عن شراء النفط الروسي.

إعلان

وقال إن على الرئيس فلاديمير بوتين وقف الحرب في أوكرانيا التي خلفت آلاف القتلى.