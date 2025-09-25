صحف عالمية تتناول أسباب إظهار إسرائيل آثارا بالقدس ونقص عتاد جيشها

تناولت صحف ومواقع عالمية أبعادا متعددة تتعلق بالوضع الإسرائيلي الراهن، بدءا من استخدام علم الآثار في القدس كأداة سياسية، وصولا إلى الحديث عن أزمة عتاد الجيش ونقص مخزونه العسكري، في وقت تواصل فيه أوروبا اتخاذ خطوات رمزية تجاه الاعتراف بفلسطين رغم تعقيدات المشهد.

وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين في الأمم المتحدة يمثل نصرا رمزيا للفلسطينيين رغم محدودية أثره العملي، معتبرة أن الموقف يعكس فشلا دبلوماسيا لإسرائيل التي اكتفت بانتقاد النيات الأوروبية دون تقديم بدائل سياسية.

ورأت الصحيفة أن قرار الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية من شأنه إنهاء أي أفق لحل الدولتين، وإجبار المجتمع الدولي على مواجهة واقع السيطرة الإسرائيلية الكاملة وحرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يقود لانهيار السلطة الفلسطينية وفرض واقع الدولة الواحدة.

في المقابل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" صورة قاتمة عن الوضع العسكري، مؤكدة وجود نقص حاد في الذخيرة وقطع الغيار داخل وحدات الجيش، مما يهدد قدرته القتالية وسط الحرب المستمرة في غزة. وعزت هذا النقص إلى الاستهلاك الكبير للعتاد والحظر الدولي على توريد الأسلحة إضافة إلى تأخر تطوير خطوط الإنتاج.

التقرير ذاته أشار إلى محاولات وزارة الدفاع الإسرائيلية إنشاء إدارة جديدة للذخائر لتعزيز المخزون، لكن التحذيرات لم تلقَ اهتماما من الحكومة التي يواصل رئيسها بنيامين نتنياهو التركيز على مواجهة ما يسميه "المحور الإيراني" مع توقعات باستمرار الحرب حتى العام المقبل المتزامن مع الانتخابات.

إسرائيل توظف الآثار

أما صحيفة الغارديان البريطانية فسلطت الضوء على توظيف إسرائيل للآثار في القدس لأهداف سياسية، لافتة إلى أن زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تخللتها جولات على مواقع أثرية لإبراز مزاعم إسرائيل حول جذورها في المدينة، من بينها افتتاح نفق أثري في حي فلسطيني اعتبرته الأمم المتحدة غير قانوني.

إعلان

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه ترافق مع تدمير غارات إسرائيلية مستودعا أثريا مهمًا في غزة، فيما يرى خبراء أن اللوبيات الإسرائيلية في الولايات المتحدة تستخدم عِلم الآثار لتعزيز روايات سياسية تمنحها شرعية في الأراضي المحتلة، متجاهلة التعقيدات التاريخية للصراع.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقا بعد فشل منظومة القبة الحديدية في اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على مدينة إيلات وأدت إلى إصابات، موضحة أن الطائرة حلقت على علو منخفض ما أدى لرصد متأخر أعاق إسقاطها.

وأكدت الصحيفة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن ضيق الوقت حال دون إرسال مروحيات أو طائرات مقاتلة للتصدي للمسيّرة، وهو ما أثار تساؤلات حول قدرة إسرائيل على التعامل مع التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة في جبهات متعددة.

من جانبها، تناولت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قرار إسرائيل إغلاق جسر اللنبي الحدودي مع الأردن، وهو المعبر الرئيسي للفلسطينيين، محذرة من أن الخطوة قد تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتؤخر شحنات الأدوية والطعام والخيام الموجهة للسكان.

وأضافت الصحيفة أن إغلاق الجسر سيعقّد أيضا تحركات الطواقم الطبية والإنسانية، فيما أكد مسؤولون أمميون أنهم يسعون لإيجاد بدائل لتجنب الآثار السلبية البالغة لأي إغلاق مطول لهذا الممر الحيوي.