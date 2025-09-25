شهداء في غزة والأونروا تحذر وتدعو لإجراءات فورية بشأن المجاعة

أعلنت مستشفيات قطاع غزة استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع، في حين حذرت وكالة (الأونروا) من أن ملايين من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية.

وأضافت المستشفيات أن من بين الشهداء 3 من طالبي المساعدات وسط وجنوبي القطاع.

وبحسب شهود عيان ومصادر طبية، استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل في عدة مناطق، وارتكبت مجزرة في أحد المباني السكنية.

واستشهد 3 فلسطينيين، اثنان منهم بمنطقة النفق بمدينة غزة، والثالث بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي خان يونس أيضا، استهدفت المقاتلات الإسرائيلية 4 فلسطينيين، بينهم سيدتان، وأصابت 13 آخرين بقصف منزل لعائلة وادي، في حين استشهد شاب بقصف جوي استهدف بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد 11 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب 9 في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغارة جوية على منزل مأهول في بلدة الزوايدة.

وفي مدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني وتسعى إسرائيل لاحتلالها وتهجير مواطنيها، أصيب 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء قصف منزل في حي التفاح شرقي المدينة.

كما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل تجاه منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان (شمال)، بينما شنت المدفعية قصفا استهدف مناطق غرب وشمال المدينة.

كارثة إنسانية

من جهته، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من أن ملايين من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية، ما لم يتم توفير دعم دولي عاجل.

وشدد لازاريني على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

موازاة مع ذلك، تتفاقم معاناة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية جراء المجاعة التي تتفشى في القطاع مع إغلاق عدد من مراكز سوء التغذية داخل عدد من المستشفيات.

ويعود ذلك لأسباب عدة منها وصول عمليات الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي توجد بها تلك المستشفيات أو انعدام المستلزمات الطبية والأدوية والكوادر اللازمة لتشغيل تلك المراكز.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، والتي بدأ تنفيذها في 11 أغسطس/آب الماضي بهجوم واسع على المدينة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا على الأقل، و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.