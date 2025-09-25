أوكرانيا تعلن استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا وسوريا استأنفتا العلاقات الدبلوماسية رسميا، بعدما التقى أحمد الشرع أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب زيلينسكي على تليغرام بعد إعلانه استعادة العلاقات الدبلوماسية "إننا سعداء بهذه الخطوة المهمة، ومستعدون لدعم الشعب السوري في طريقه نحو الاستقرار".

وقال زيلينسكي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سوريا تستحق دعما دوليا أقوى.

وأرسل زيلينسكي وزير خارجيته أندريه سيبيغا إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي لإجراء محادثات مع القيادة السورية الجديدة، وحثها على إنهاء الوجود الروسي على أراضيها، ووعد بإرسال شحنات من المساعدات الغذائية.

وعبّرت القيادة السورية عن أملها في بناء علاقات وثيقة مع كييف.

وقطعت أوكرانيا علاقاتها مع سوريا في عام 2022 بعد أن اعترفت حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بمساحات شاسعة من أوكرانيا تحتلها روسيا كمناطق "مستقلة" تدعمها روسيا.

وعملت أوكرانيا على التواصل مع السلطات السورية الجديدة منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، وظل الأسد لسنوات حليفا قويا لروسيا، وسمح لموسكو بترسيخ وجود عسكري على أراضي بلاده.

وتبذل روسيا، التي منحت الأسد حق اللجوء، جهودا كبيرة لبناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، وأرسلت وفدا موسعا برئاسة مسؤول كبير في قطاع الطاقة لزيارة البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.