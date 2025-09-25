زيلينسكي: مستعد للتخلي عن الرئاسة وهدفي إنهاء الحرب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتخلي عن منصبه بعد انتهاء الحرب مع روسيا، ويأتي ذلك في ظل استمرار المعارك وإعلان كل طرف إلحاق خسائر بالطرف الآخر.

وقال زيلينسكي -لموقع إكسيوس الأميركي- إن هدفه إنهاء الحرب وليس الاستمرار في الترشح لمنصب الرئاسة، وقال إن المخاوف الأمنية قد تجعل تنظيم الانتخابات أمرا صعبا لكنه ممكن.

ووجه الرئيس الأوكراني دعوة للمسؤولين الروس من أجل "إنهاء الحرب أو البحث عن ملاجئ تحميهم من القنابل".

وردا على ذلك، قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي -مخاطبا الأوكرانيين- إن موسكو قد تستخدم أسلحة لن تحميهم منها الملاجئ.

وفي المقابل، أعلن الكرملين أن روسيا منفتحة على محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وأضاف في بيان اليوم الخميس "نفترض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال ملتزما بالعمل تجاه السلام بين روسيا وأوكرانيا".

تطورات ميدانية

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 178 مسيرة أوكرانية، إضافة إلى تدمير 3 زوارق و15 قاربا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود أمس.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت أوكرانيا إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في منطقة زاباروجيا، وقالت إن الطائرة كانت تنفذ "هجوما إرهابيا باستخدام قنابل جوية موجهة".

وقالت دائرة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية -على منصة تليغرام- إن قواتها دمرت أيضا طائرتي شحن روسيتَين من طراز "أنتونوف 26" في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 150 من أصل 176 مُسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرزا أخرى خداعية أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد خلال الليل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها وتشترط لإنهائه تخلي أوكرانيا عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.