ترامب يطالب بالتحقيق في "عملية تخريب" استهدفته بالأمم المتحدة

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمم المتحدة، أن تفتح فورا تحقيقا في "عملية تخريب ثلاثية" يؤكّد أنّها استهدفته الثلاثاء في مقرّها في نيويورك، حيث ألقى خطابا في الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وقال ترامب -في منشور على منصته تروث سوشيال أمس الأربعاء- إن جهاز الخدمة السرية يحقق في ما وصفها بواقعة تخريب في الأمم المتحدة.

وأوضح أن السلّم المتحرك الذي كان يقله هو وزوجته ميلانيا "توقف فجأة"، بينما كان ينقلهما إلى الطابق الرئيسي مما كاد يتسبب في سقوطهما. ودعا إلى القبض على المسؤول عن ذلك.

وأضاف أن جهاز التلقين تعطل في بداية خطابه وأن زعماء العالم في القاعة لم يتمكنوا من سماعه لأن نظام الصوت تعطل هو الآخر.

وكتب ترامب "ليست حادثة، ولا اثنتين، بل ثلاث حوادث خبيثة!".

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إن آلية السلامة المدمجة في السلّم المتحرك قد فُعلت، وإن البيت الأبيض كان هو المسؤول عن تشغيل جهاز التلقين وليس المنظمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلّم المتحرك أشارت إلى أنه توقف بعد تشغيل آلية سلامة مدمجة عند أعلى السلّم المتحرك.

وأضاف دوجاريك، أن مصور الفيديو الخاص بترامب كان يتحرك إلى الخلف على السلّم المتحرك لتصوير وصوله مع السيدة الأولى، مضيفا "ربما فعّل مصور الفيديو آلية السلامة عن غير قصد".

وردا على الادعاء بأن المندوبين لم يكونوا قادرين على سماع ترامب، قال مسؤول بالأمم المتحدة، إن نظام الصوت مصمم بحيث يسمح للأفراد وهم يجلسون على مقاعدهم بسماع الخطابات التي تُترجم إلى ست لغات مختلفة من خلال سماعات الأذن.