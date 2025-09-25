نجم بوب أوغندي يتحدى موسيفيني رئاسيا من جديد

أعلنت الهيئة الانتخابية في أوغندا موافقتها على ترشح نجم البوب السابق والمعارض السياسي البارز بوبي واين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة جديدة مع الرئيس المخضرم يوويري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ نحو 4 عقود.

واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولانيي، كان قد خاض السباق الرئاسي لأول مرة عام 2021، وحل في المركز الثاني خلف موسيفيني، لكنه رفض النتائج آنذاك، مؤكدا أن فوزه "سُرق" عبر التزوير المسبق لبطاقات الاقتراع، وممارسات الترهيب من قِبل قوات الأمن، إضافة إلى شراء أصوات الناخبين.

وخلال السنوات الماضية، تعرض المعارض الشاب (43 عاما) للاعتقال والسجن عدة مرات بسبب مواقفه المناهضة للرئيس، مما عزز صورته كرمز للمعارضة بين فئة واسعة من الشباب الأوغندي.

في المقابل، حصل موسيفيني (81 عاما)، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، على موافقة رسمية للترشح لولاية جديدة، وفي حال فوزه سيمتد حكمه إلى ما يقارب نصف قرن، وهو ما يثير جدلا واسعا في الداخل والخارج بشأن مستقبل التداول السلمي للسلطة في البلاد.

وعقب إعلان ترشحه رسميا في العاصمة كمبالا، قال واين إن "بلدنا من أغنى البلدان على هذا الكوكب من حيث الموارد الطبيعية.. مشكلتنا ليست نقصا في الثروة"، مضيفا أن "المشكلة تكمن في غياب القيادة التي تخدم الناس بدلا من ترويعهم واستغلالهم".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أوغندا نقاشا متجددا حول دور المعارضة، ومستقبل الديمقراطية في بلد يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، رغم ما يتمتع به من ثروات طبيعية كبيرة.