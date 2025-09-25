الشرع يلتقي ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت وكالة الأنباء السورية إن "الرئيس أحمد الشرع التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأخير على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية حاليا في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأميركية.

ونشرت الوكالة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس صورا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترمب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فهذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في مايو/أيار الماضي.

كلمة الشرع

وكان الشرع ألقى أمس الأربعاء أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت الأولى لرئيس سوري منذ عام 1967.

وطالب الشرع في كلمته برفع كل العقوبات المفروضة على بلاده، مستعرضا مسيرتها خلال العقود الماضية قائلا إنها "وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها.. واستخدم أبشع أدوات التعذيب ضد الشعب السوري، وقتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل".

واعتبر أنه لم يكن أمام الشعب سوى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه، وأصبحت سوريا اليوم نتيجة لذلك بلدا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة.

انتقاد إسرائيل

كما انتقد الشرع التهديدات الإسرائيلية ضد سوريا وقال إنها "لم تهدأ منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى اليوم"، وقال إن "السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

إعلان

وحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فمنذ الإطاحة بنظام الأسد، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تحسين علاقات مع دول المنطقة وعلى مستوى العالم.