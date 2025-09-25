الدانمارك تغلق مطار أولبورغ بعد رصد مسيّرات مجهولة في أجوائه

قالت الشرطة الدانماركية اليوم الخميس، إنه تم إغلاق مطار أولبورغ الذي يستخدم للرحلات التجارية والعسكرية بعد رصد طائرات مسيرة في مجاله الجوي.

يأتي هذا بعد يومين من إغلاق مطار كوبنهاغن الرئيسي في البلاد بسبب طائرات مسيرة أيضا، وهو ما أثار مخاوف أمنية في أوروبا.

وقالت الشرطة الوطنية، إن المسيرات اتبعت نمطا مشابها لتلك التي عطلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن لأربع ساعات قبل أيام قليلة.

وأضافت الشرطة، أن إغلاق مطار أولبورغ أثر أيضا على القوات المسلحة لأنه يستخدم قاعدة عسكرية، في حين قالت القوات المسلحة الدانماركية، إنها تساعد الشرطة المحلية والوطنية في التحقيق، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكرت الحكومة الدانماركية يوم الثلاثاء، أن الواقعة في مطار كوبنهاغن كانت أخطر هجوم حتى الآن على بنيتها التحتية الحيوية، وربطته بسلسلة من الضربات الجوية بطائرات مسيرة وغير ذلك من الاضطرابات التي يشتبه بارتباطها بروسيا في أنحاء أوروبا.

وقامت السلطات في النرويج هي الأخرى بإغلاق المجال الجوي في مطار أوسلو ثلاث ساعات مساء يوم الاثنين بعد رصد طائرة مسيرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أول أمس الثلاثاء، إن المسيرات التي عطلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن كانت جزءا من "نمط النزاع المستمر على حدودنا".

من جانبه، قال السفير الروسي لدى الدانمارك فلاديمير باربين أول أمس الثلاثاء، إن الشكوك في تورط روسيا في واقعة مطار كوبنهاغن لا أساس لها من الصحة.

وكانت إدارة مطار كوبنهاغن أفادت بأن حادثة الاثنين أثّرت على 20 ألف مسافر. وتم تحويل 31 رحلة جوية وإلغاء 100 أخرى، في حين اصطف عدد كبير من المسافرين أمام مكتب بيع التذاكر لاستبدال تذاكرهم.

وقالت الشرطة إن مسيّرات كبيرة شوهدت فوق المطار ساعات مساء الاثنين، ثم رحلت في نهاية المطاف من تلقاء نفسها. وأكدت أنها لم تعمل على محاولة إسقاط المسيّرات.

وفي ضوء الأحداث الأخيرة، قالت الاستخبارات الدانماركية إن البلاد تواجه "خطر تخريب مرتفع". وقال مدير العمليات في جهاز الاستخبارات فليمينغ دراير "قد لا يرغب طرف ما بمهاجمتنا بالضرورة، لكن الضغط علينا لاختبار رد فعلنا".

وأتت حادثة المسيّرات بعد نحو أسبوع من إعلان الدانمارك أنها ستستحوذ للمرة الأولى على أسلحة دقيقة بعيدة المدى، مشيرة إلى ضرورة امتلاك القدرة على إصابة أهداف بعيدة في وقت ستشكل روسيا تهديدا "لسنوات مقبلة".