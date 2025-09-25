الجيش السوداني يوجه ضربات جوية لمواقع الدعم السريع بالفاشر

قال مصدر عسكري في الجيش السوداني -للجزيرة- إن مسيرات تابعة للجيش قصفت مواقع لقوات الدعم السريع بأحياء شمال وشرق مدينة الفاشر، غربي البلاد.

وحسب المصدر، فقد تمكن الجيش السوداني من تدمير جرار يحمل ذخيرة وآليات عسكرية تابعة للدعم السريع، بينها دبابة ومدفع.

وأشار المصدر إلى أن العملية نفذت بدقة متناهية، مما أدى لتدمير المعدات العسكرية وتصاعد ألسنة الدخان بمدينة الفاشر.

وأمس الأربعاء، قال مصدر عسكري في الفاشر إن الجيش السوداني قصف بالمسيّرات تجمعات لقوات الدعم السريع في محيط مخيم زمزم للاجئين في ضواحي مدينة الفاشر.

هجمات للدعم السريع بالفاشر

ويأتي ذلك بعد قصف نفذته قوات الدعم السريع واستهدف سوقا محلية في مدينة الفاشر شمالي دارفور.

وقالت مصادر طبية إن 15 شخصا قُتلوا -أول أمس الثلاثاء- في قصف على سوق في مدينة الفاشر بشمال دارفور في غرب السودان.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر -في بيان- إن "مليشيا الدعم السريع شنت هجوما بطائرة مسيّرة استهدف سوقا محلية مكتظة بالمدنيين في مدينة الفاشر، مما أسفر عن سقوط أكثر من 27 بين قتيل وجريح".

كما أسفر هجوم لقوات الدعم السريع -يوم الجمعة الماضي- عن مقتل 75 شخصا على الأقل، عندما استهدفت طائرة مسيرة مسجدا يؤوي نازحين اضطروا للفرار من مخيم أبو شوك في ضواحي الفاشر.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن الهجوم أوقع 11 طفلا بين القتلى، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 عاما.

وتتعرض الفاشر -التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام- لهجمات مكثفة في الأشهر الأخيرة، لا سيما مخيمات النازحين التي كانت تضم مئات الآلاف من الفارين من مناطق الحرب.

وتحاصر قوات الدعم السريع 260 ألف مدني على الأقل داخل الفاشر منذ مايو/أيار 2024، في حين تحذر الأمم المتحدة من أنهم يعانون انعداما حادا للأمن الغذائي، في ظل توقف شبه كامل للمساعدات الإنسانية.