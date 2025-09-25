الاحتلال يرصد إطلاق صاروخ من غزة ويعلن إحباط اختطاف جندي داخل إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في شمال غلاف غزة إثر رصد إطلاق صاروخ من القطاع، وتحدثت النيابة العامة في إسرائيل عن اعتقال شخص خطط لاختطاف جندي لاستخدامه كورقة مساومة لإنهاء الحرب على غزة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة معبر إيرز بغلاف غزة الشمالي إثر رصد إطلاق صاروخ.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد عملية إطلاق صاروخ فاشلة من منطقة مدينة غزة باتجاه مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو. وأكد أن المروحية لم تتعرض لأي ضرر، ولم تسجل أي إصابات في الحادث، واستمرت المروحية في مهمتها لدعم القوات المقاتلة في المنطقة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري برتبة رقيب أول من لواء الناحل في معارك شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي القتيل كان يشرف على نقطة حراسة في معسكر للجيش عندما تعرض لنيران قناص من مسافة بعيدة، وأشارت إلى أن قوات الجيش قامت بتمشيط المنطقة ولم تتمكن من الوصول إلى القناص.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الأربعاء إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في شمال قطاع غزة.

عمليات للمقاومة

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس تحذيرا للاحتلال الإسرائيلي قالت فيه إنه كلما زاد نطاق العمليات التي وصفتها بالإجرامية في مدينة غزة، سيزداد الخطر على الأسرى الإسرائيليين.

وأعلنت القسام استهداف دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وبثت صورا قالت إنها لتدمير دبابة ميركافا ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى" في الحي نفسه.

كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها قصفوا أمس تجمعات الاحتلال في موقع كارني شرق غزة بقذائف الهاون والصواريخ.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها في جنوب غرب مدينة غزة دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها أمس في حي تل الهوا.

تخطيط لاختطاف جندي

وفي إسرائيل، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد أمين حسن عبد القادر عازم (22 عاما) من مدينة الطيبة بتهمة التخطيط لاختطاف جندي بهدف استخدامه كورقة مساومة لإنهاء الحرب على غزة.

ووفق التفاصيل الواردة في بيان النيابة العامة تواصل المتهم مع قنوات مرتبطة بحركة حماس، وشارك في تدريبات وحاول الحصول على سلاح ووسائل قتالية، إضافة إلى طلبه فتوى دينية لتنفيذ العملية.

وبناء على ذلك نسبت إليه تهمة "التحضير لعمل إرهابي يتمثل بالاختطاف بغرض القتل أو الابتزاز".