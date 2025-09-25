إيطاليا وإسبانيا ترسلان سفنا لمرافقة أسطول الصمود العالمي

أعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا إرسال سفن تابعة للبحرية من أجل مرافقة أسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، وذلك بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إنه قرر إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية من أجل تقديم المساعدة للأسطول، منددا "بشدة" بالهجوم الذي استهدف أول أمس الثلاثاء عبر طائرات مسيّرة أسطول الصمود العالمي.

وأوضح كروزيتو أمام البرلمان الإيطالي أن العمل سيتواصل لضمان عدم وقوع أي حادث على متن الأسطول، واصفا الوضع بالمقلق للغاية، ومشيرا إلى عدم القدرة على ضمان سلامة السفن خارج المياه الدولية.

وأضاف الوزير الإيطالي أن العمل جار لإيجاد طرق لإيصال المساعدات إلى غزة، مشددا على أن ما يتمناه هو أن تصل المساعدات التي يحملها الأسطول إلى غزة، وأن لا يتعرض أي من الأشخاص أو السفن المشاركة لأذى.

دعم إسباني

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة برصد فرقاطة عسكرية تواكب مسار أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة منذ غروب يوم أمس.

وأرسلت إيطاليا سفينة حربية أمس الأربعاء لمساعدة الأسطول بعد ساعات من تعرضه لهجوم من طائرات مسيرة أسقطت قنابل صوتية ومسحوقا مثيرا للحكة في المياه الدولية على بعد 30 ميلا بحريا من جزيرة غافدوس اليونانية، في حين حمّل أسطول الصمود العالمي إسرائيل مسؤولية الهجوم.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أيضا إرسال سفينة تابعة للبحرية لمرافقة الأسطول تحسبا لاحتمال تعرضه لهجمات.

وتعمدت سفن الأسطول خلال الليلة الماضية العودة للإبحار في المياه الإقليمية اليونانية، في محاولة لتقليص فرص الاعتداءات على سفنها.

وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان الإيطالي ستيفانيا أسكاري للجزيرة إن مهمة أسطول الصمود سلمية للفت الانتباه لما يحدث في غزة.

وأضاف أن "أي هجوم على أسطول الصمود سنعده هجوما إرهابيا"، وأن "أي استهداف إسرائيلي لأسطول الصمود سيشكل جريمة حرب".

إعلان

وأوضح أن السفن الإيطالية المرافقة لأسطول الصمود ستحمي المشاركين فيه، مشددا على أنه يجب فرض عقوبات على إسرائيل إذا تعرض ناشطو أسطول الصمود لمكروه.