إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن الجمعة

أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا -اليوم الخميس- استئناف العمل بمعبر الكرامة بين الضفة الغربية المحتلة والأردن ابتداء من غد الجمعة.

ومعبر الكرامة -وفق التسمية الفلسطينية- هو جسر اللنبي بالتسمية الإسرائيلية، وجسر الملك حسين بالتسمية الأردنية.

وقال مهنا -في بيان- إن العمل في معبر الكرامة سيستأنف بدءا من غد الجمعة، وفي كلا الاتجاهين.

ودعا مهنا الفلسطينيين والمسافرين إلى متابعة منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر.

ومن جهتها، قالت سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية إنه بإيعاز من القيادة السياسية سيعاد صباح غد الجمعة فتح معبر اللنبي لحركة المسافرين.

ويوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، تم إغلاق المعبر إثر مقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت، أول أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قرر تمديد إغلاق هذا المعبر حتى إشعار آخر.

تداعيات خطيرة

وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية من أن إغلاق معبر الكرامة له تداعيات جسيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في فلسطين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المعبر يعد المنفذ الرئيسي والوحيد لفلسطين، الذي يتم عبره تصدير المنتجات الفلسطينية لدول العالم، وكذلك يتم من خلاله استيراد المواد الخام والسلع لدولة فلسطين.

وأضافت أن استمرار إغلاق هذا المعبر ستكون له تداعيات خطيرة على الصناعات الفلسطينية، والمنتجات الزراعية، والأمن الغذائي، وحركة التصدير والاستيراد، إضافة للآثار الكبيرة على الصعيد الإنساني وتنقل الأفراد باعتباره المنفذ الوحيد مع العالم الخارجي، إضافة لتوقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها لقطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن إغلاقه يمثل إجراء تعسفيا ويأتي "ضمن سياسات دولة الاحتلال في التضييق على الشعب الفلسطيني، وخلق بيئة طاردة لشعبنا".