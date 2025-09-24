27 قتيلا وجريحا في هجوم مسيّرة على سوق في الفاشر

قالت ما تعرف بتنسيقية لجان المقاومة بالفاشر في شمال دارفور غربي السودان أمس الثلاثاء إن أكثر من 27 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح في استهداف لسوق محلي مكتظ بالسكان بطائرة مسيّرة، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم.

ووصفت التنسيقية، في صفحتها على منصة فيسبوك، الهجوم بأنه وحشي، ويأتي ضمن سلسلة مجازر متكررة تنفذها ما وصفتها بالمليشيات على نحو ممنهج ومتصاعد يوميا بالفاشر.

يأتي هذا القصف بعد يوم من إعلان الجيش السوداني أن الأوضاع في المدينة مستقرة وأنها أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة.

وكان الجيش السوداني قد اتهم الجمعة الماضية قوات الدعم السريع بشن غارة جوية استهدفت مسجد الصافية بحي الدرجة الأولى قرب مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 75 مصليا.

وتتعرض الفاشر لحصار من قبل الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم. وخلال هذه المدة، ظلت تشهد معارك متصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، ونزوح أكثر من 500 ألف من سكان المدينة إلى المدن والبلدات المجاورة.

وتكمن أهمية الفاشر في أنها مركز سياسي وعسكري واقتصادي، وتمر عبرها طرق إمداد حيوية تربط شمال الإقليم وغربه.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه السودان حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء ما يزيد على 15 مليونا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.