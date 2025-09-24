أخبار|السودان

27 قتيلا وجريحا في هجوم مسيّرة على سوق في الفاشر

FILE - Sudanese soldiers from the Rapid Support Forces unit, led by Gen. Mohammed Hamdan Dagalo, the deputy head of the military council, secure the area where Dagalo attends a military-backed tribe's rally, in the East Nile province, Sudan, on June 22, 2019. The U.N. Security Council adopted a resolution Thursday, June 13, 2024, demanding that Sudan’s paramilitary force halt its siege of the only capital in the vast western region of Darfur that it doesn’t control where more than a million people are reportedly trapped. The resolution, which was approved by a vote of 14-0 with Russia abstaining, expresses “grave concern” at the spreading violence and credible reports that the paramilitary Rapid Support Forces are carrying out “ethnically motivated violence” in El Fasher. (AP Photo/Hussein Malla, File)
قوات الدعم السريع تحاصر الفاشر منذ أكثر من 16 شهرا (أسوشيتد برس)
Published On 24/9/2025
آخر تحديث: 11:02 (توقيت مكة)

قالت ما تعرف بتنسيقية لجان المقاومة بالفاشر في شمال دارفور غربي السودان أمس الثلاثاء إن أكثر من 27 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح في استهداف لسوق محلي مكتظ بالسكان بطائرة مسيّرة، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم.

ووصفت التنسيقية، في صفحتها على منصة فيسبوك، الهجوم بأنه وحشي، ويأتي ضمن سلسلة مجازر متكررة تنفذها ما وصفتها بالمليشيات على نحو ممنهج ومتصاعد يوميا بالفاشر.

يأتي هذا القصف بعد يوم من إعلان الجيش السوداني أن الأوضاع في المدينة مستقرة وأنها أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة.

وكان الجيش السوداني قد اتهم الجمعة الماضية قوات الدعم السريع بشن غارة جوية استهدفت مسجد الصافية بحي الدرجة الأولى قرب مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 75 مصليا.

وتتعرض الفاشر لحصار من قبل الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم. وخلال هذه المدة، ظلت تشهد معارك متصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، ونزوح أكثر من 500 ألف من سكان المدينة إلى المدن والبلدات المجاورة.

وتكمن أهمية الفاشر في أنها مركز سياسي وعسكري واقتصادي، وتمر عبرها طرق إمداد حيوية تربط شمال الإقليم وغربه.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه السودان حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء ما يزيد على 15 مليونا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

المصدر: الجزيرة

