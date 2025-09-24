وزارة الصحة بغزة: المستشفيات لم يبق أمامها سوى ساعات وتتوقف

أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش أن موتا جماعيا سيحصل للمرضى، لأن المستشفيات لم يبق أمامها سوى ساعات وتتوقف عن تقديم الخدمات، وقال إن المستشفيات لم يصلها الوقود وتتعرض للقصف الإسرائيلي.

ودعا البرش -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إلى إنقاذ المرضى وإدخال الوقود فورا كي لا تتوقف المستشفيات عن تقديم الخدمات للمرضى.

ووصف واقع المستشفيات في غزة بالمأساوي جدا، وذكر مستشفيات مجمع الشفاء الطبي، والأهلي، والخدمة العامة، وأصدقاء المريض، وغيرهم، مؤكدا أن بعض خدمات مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع توقفت عن العمل لنقص الوقود.

وكشف أن مستشفى الرنتسي للأطفال ومستشفى العيون أخرجا أمس عن الخدمة بشكل كامل، كما قصف جيش الاحتلال مستشفى حمد للتأهيل ومركز صحي للإغاثة الطبية وسط مدينة غزة.

كما قال إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإرهاب الكوادر الصحية، وبات الجميع يتذكر ما حدث سابقا في مستشفى الشفاء، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرقه وقتل الأطباء.

ومن جهة أخرى، أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة أنهم عاجزون عن تقديم الخدمات للمرضى الذين يصلون إلى المستشفيات بسبب شح الوقود والمستلزمات ونقص الكوادر الطبية.

وكشف أنهم أخرجوا بعض المرضى إلى المستشفيات في جنوب القطاع، وخاصة من هم في العناية المركزة، لكن في ظروف صعبة جدا، حيث يتم نقلهم في سيارات مهترئة لعدم توفر الوقود في سيارات الإسعاف، وكشف أن أكثر من مئة مريض في أقسام العناية المركزة لم يتمكنوا من إخراجهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الثلاثاء -في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك اليوم- إن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة.

وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق"، موضحة أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.

إعلان

وخلص البرش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد ضرب المنظومة الصحية بالضرب القاضية، ووجه نداء أخير لإنقاذ المرضى والحياة في قطاع غزة.