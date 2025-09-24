نواب يحتلون قاعة البرلمان الإيطالي رفضا للإبادة بغزة واستهداف أسطول الصمود

قالت النائبة الإيطالية ستيفانيا أسكاري إنها احتلت مع مجموعة من النواب قاعة البرلمان، اليوم الأربعاء، للمطالبة بمساءلة الحكومة بشأن "الهجمات الإرهابية الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي"، والإبادة الجماعية في غزة.

وكتبت أسكاري في صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، أنه بفضل هذا التحرك، سيأتي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو إلى البرلمان غدا.

وأكدت النائبة عن "حركة خمس نجوم" أنه "لا يجوز السماح لإسرائيل الإرهابية بمواصلة الإفلات من العقاب، لأنها ليست فوق القانون ولا المبادئ الإنسانية الأساسية. كفى صمتا، كفى تواطؤا من الحكومة الإيطالية".

وقد أفاد مراسل الجزيرة فجر اليوم الأربعاء، بتعرض 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة لهجمات من طائرات مسيّرة، كما سمع دوي انفجارات دون التثبت من مدى الأضرار التي لحقت بالسفن أو تسجيل إصابات بشرية.

وقالت اللجنة المشرفة على تسيير أسطول الصمود العالمي عبر منصاتها على مواقع التواصل، إنه تم رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن سفن الأسطول.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الحراك الشعبي في إيطاليا عبر إضرابات ومظاهرات حاشدة رفضا للإبادة والتجويع في غزة، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل.