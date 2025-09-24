نواب يحتلون قاعة البرلمان الإيطالي رفضا للإبادة في غزة واستهداف أسطول الصمود

احتل مجموعة من النواب الإيطاليين في مقدمتهم النائبة ستيفانيا أسكاري قاعة البرلمان، اليوم الأربعاء، للمطالبة بمساءلة الحكومة بشأن "الهجمات الإرهابية الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي"، والإبادة الجماعية في غزة.

وكتبت أسكاري في صفحتها بموقع فيسبوك أنه بفضل هذا التحرك، سيأتي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو إلى البرلمان غدا الخميس.

وأكدت النائبة عن "حركة خمس نجوم" أنه "لا يجوز السماح لدولة إسرائيل إرهابية بمواصلة الإفلات من العقاب، لأنها ليست فوق القانون ولا المبادئ الإنسانية الأساسية. كفى صمتا، كفى تواطؤا من الحكومة الإيطالية".

وقد أفاد مراسل الجزيرة فجر اليوم الأربعاء، بتعرض 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة لهجمات من طائرات مسيّرة، كما سمع دوي انفجارات دون التثبت من مدى الأضرار التي لحقت بالسفن أو تسجيل إصابات بشرية.

وقالت اللجنة المشرفة على تسيير أسطول الصمود العالمي عبر منصاتها على مواقع التواصل، إنه تم رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن سفن الأسطول.

وتتزايد الضغوط على الحكومة الإيطالية لاتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل التي تواصل شن حرب الإبادة والتجويع على غزة منذ نحو عامين، على ضوء تصاعد الحراك الشعبي الرافض للحرب والذي تجلى في مظاهرات حاشدة وإضرابات خلال الأسابيع الأخيرة.