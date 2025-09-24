نتنياهو يندد بالاعترافات الغربية بدولة فلسطين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، إن الاعترافات الغربية بدولة فلسطينية "ليست ملزمة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال".

وأضاف نتنياهو، في منشور على موقع إكس اليوم الأربعاء أنه "لن تقوم دولة فلسطينية"، واصفا التحركات الغربية بأنها "استسلام" من بعض الزعماء لما أسماه الإرهاب الفلسطيني.

وجاء منشور نتنياهو قبيل سفره إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

كما يأتي بعد اعتراف 11 دولة رسميا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك عدد الدول المعترفة إلى 159 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة، في تحول وصف بالتاريخي مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ قرابة عامين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 440 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.