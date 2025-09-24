ملك إسبانيا: لا يمكننا غض الطرف عن قتل المدنيين في غزة

قال ملك إسبانيا فيليب السادس، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لبلاده غض الطرف عن قتل إسرائيل للمدنيين في غزة، مشددا على أن ما يحدث في القطاع يمثل عارا على المجتمع الدولي.

وأضاف ملك إسبانيا، في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "لا يمكننا أن نصمت أو نغض طرفنا عن تدمير المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم في غزة".

ووجّه نداء للكف عن "عمليات التقتيل الجارية في قطاع غزة". واعتبر أن ما يجري في القطاع "يندى له الضمير الإنساني وهو عار على المجتمع الدولي".

وطالب الملك فيليب السادس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته من أجل إحلال السلام عبر حل الدولتين، وحث على إدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة فورا.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية ينبغي أن يساعد على إحلال السلام في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي.

وتعهد ملك إسبانيا باستمرار بلاده في دعم جهود تحقيق سلام دائم وعادل، وفقا لمبادئ القانون الدولي.

يذكر أن إسبانيا بادرت بإدانة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وقادت جهودا غربية وأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

مرسوم ملكي

وأمس الثلاثاء، أفادت مصادر حكومية إسبانية بصدور مرسوم ملكي بفك الارتباط مع صناعة الأسلحة الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن المرسوم الملكي يتضمن إجراءات رقابية مشددة على تصدير الأسلحة لإسرائيل، ويعتبر مرور سفن الأسلحة إلى إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية جريمة.

في المقابل، قال ملك إسبانيا إن بلاده تقر بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها "لكن نطالبها بوقف انتهاكاتها، وندعو لإطلاق سراح كل الرهائن".

وخاطب الإسرائيليين قائلا "كفوا عن القتل باسم شعب عريق لطالما عانى في تاريخه".

في شأن آخر، عبّر فيليب السادس عن قلقه إزاء تراجع الديمقراطية والابتعاد عن القيم الأساسية للتعايش بسلام بين كل الشعوب.

وقال إن "الأمم المتحدة ليست فقط مفيدة في أيامنا هذه بل إنها لا غنى عنها". واتهم روسيا بشن حرب بلا مبرر في أوكرانيا، متعهدا بأن تواصل إسبانيا دعم جهود إحلال السلام.