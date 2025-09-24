ماكرون محذرا بزشكيان: أمامك بضع ساعات لتجنب العقوبات

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بأن أمامه فقط بضع ساعات للتوصل لاتفاق يجنب طهران عقوبات دولية.

جاء ذلك خلال لقاء بين الرئيسين في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ماكرون إن اتفاقا بشأن النووي الإيراني ما زال "ممكنا" لتجنيب البلاد إعادة تفعيل العقوبات الدولية، ولكن "لم يبق سوى بضع ساعات".

وأوضح الرئيس الفرنسي في منشور على إكس عقب لقائه بزشكيان أن "على إيران أن تستجيب للشروط المشروعة التي حدّدناها".

وأورد ماكرون الشروط التي لن "يتساهل" الأوروبيون حيالها، وهي: "وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية" و"الشفافية في ما يتّصل بمخزونات المواد المخصبة" و"الاستئناف الفوري للمفاوضات".

وقال "موقفنا واضح: يجب ألا تحصل إيران على أسلحة نووية أبدا"، مذكرا بأنّه "في مواجهة عدم وفاء" طهران "بالتزاماتها في الملف النووي"، بادرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراء في مجلس الأمن الدولي "يسمح بإعادة فرض العقوبات".

اللحظة الأخيرة

من جانبها قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان ونظيره الفرنسي أكدا خلال لقائهما على السعي لحل الملف النووي الإيراني عبر الحوار.

وأضافت أن بزشكيان أكد لماكرون أن إيران لا تسعى بأي شكل إلى تصنيع القنبلة النووية، كما أكد له أن شكوك الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني ناتجة عن سوء الفهم ودعاية إسرائيل.

ورأى بزشكيان أن الوضع الراهن نشأ بسبب عدم التزام الدول الغربية بتعهداتها، وطالبها بإظهار التزامها بهذه التعهدات لكي يكون للتفاهم معنى، ومحذرا من أنه إذا تم تفعيل آلية العقوبات الأممية فلا معنى للحوار.

وتجري محادثات اللحظة الأخيرة على هامش الجمعية للأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وتجنّب إعادة فرض العقوبات السبت القادم عند الساعة 12 ليلا بتوقيت غرينتش.

إعلان

وقبل لقائه نظيره الإيراني، قال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 24″ و"راديو فرانس إنترناسيونال" صباح اليوم الأربعاء، إنّ هناك حاجة إلى "مبادرة أخيرة" من قبل إيران لتتجنّب إعادة تفعيل العقوبات ضدها.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب أمام الأمم المتحدة أنّ بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، رافضا اتهامات الدول الغربية على هذا الصعيد.