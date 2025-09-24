لماذا أثار خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة تفاعلا على المنصات؟

أثارت كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة اهتمام واستغراب الكثيرين خاصة على المنصات، ليس بسبب طولها (57 دقيقة)، وإنما لما جاء فيها من تفاصيل خرجت أحيانا عن السياق.

وفي خطابه أخرج ترامب كل ما في جعبته، فتحدث أمام قادة العالم عن أوكرانيا، وعن حرب غزة، وعن إيران، وعن المناخ، وعن الهجرة، لكن اللافت أنه ذكر الرئيس السابق جو بايدن وخصومه الديمقراطيين.

كما عرج ترامب في خطابه على السلم الكهربائي الذي توقف وعلى الجهاز الذي كان يقرأ منه، ولم ينس أن يمدح رشاقة زوجته ميلانيا، حيث قال "لو لم تكن السيدة الأولى في لياقة ممتازة لسقطت، لكنها في حالة رائعة. كنا في حالة جيدة".

وتفاعلت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع خطاب ترامب أمام الجمعية العامة، وقد رصدت بعضها حلقة (2025/9/24) من برنامج "شبكات".

وعلقت وداد بالقول

"ترامب شخصية جدلية وله حضور قوي وحديثه اليوم يختلف عن حديثه في دورته الأولى.. فالجميع مستمع لكلماته باهتمام" بواسطة وداد

وبالنسبة لشمس الأصيل، فإن

"الفرق بين رد فعله (ترامب) وبين رد فعل زوجته.. هي استوعبت الموقف في أقل من ثانية وطلعت السلم على رجليها عادي لكن هو بقي متجمدا في مكانه غير مستوعب ما حصل" بواسطة شمس الأصيل

ويقول راجح:

"ترامب يحب الحديث بعفوية وبدون نصوص، لكن أليس على رئيس أميركا أن يكون قادرا على ترتيب أفكاره وكلامه بطريقة محنكة وسياسية أكثر؟" بواسطة راجح

وغرّد حسام يقول

" تعطيل الدرج الكهربائي وجهاز القراءة.. لم يؤثر على ترامب بل أثر على الحضور الذين اضطروا لسماع خطاب طويل عريض لمدة 57 دقيقة.. لم يترك موضوعا في العالم لم يتحدث عنه" بواسطة حسام

يذكر أن وكالة بلومبيرغ كشفت أن وكالة الخدمة السرية الأميركية تحقق في احتمال حدوث تلاعب بهم خلال وجود ترامب في المبنى.

ومن جهتها، هددت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه إذا تبين أن موظفين من الأمم المتحدة تعمدوا عرقلة الرئيس والسيدة الأولى، فلا بد أن تكون هناك مساءلة، وقالت إنها ستتولى ذلك شخصيا.

لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أوضح في بيان أن مصورا من الوفد الأميركي كان يصعد السلم المتحرك للخلف بينما كان آل ترامب يصعدون، وربما فعّل وظيفة الأمان عن غير قصد.