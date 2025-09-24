زعماء دول عربية وإسلامية يعلنون نتائج قمتهم مع ترامب لوقف حرب غزة

أكد زعماء ومسؤولون من 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك بعد اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن إنهاء الحرب على غزة هو "الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم".

ووفقا للبيان الذي نشر اليوم الأربعاء، فقد تحدث الزعماء خلال الاجتماع عن "الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلا عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل". كما جددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا.

ودعا المشاركون إلى "إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم"، وفقا للبيان.

وأكدوا كذلك على "ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية"، كما "أعربوا عن التزامهم بالعمل معا لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة".

ترمب: سنضع حدا للحرب في غزة التي ما كان من المفترض أن تحصل، وهذا هو أهم اجتماع أعقده اليوم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/2bh0X4Fns1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 23, 2025

وشدد الزعماء المشاركون في القمة أيضا على "ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس". وأعربوا عن دعمهم "لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية".

وعقدت القمة بدعوة من الرئيس الأميركي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد شارك فيها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو ومسؤولون كبار من مصر والسعودية والإمارات وباكستان.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 440 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.