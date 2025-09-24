غروسي يتحدث عن وضع نووي إيران وماكرون يلتقي بزشكيان اليوم

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن برنامج إيران النووي لم يعد قائما كما كان قبل الضربات الإسرائيلية والأميركية، لكنه اعتبر أنها يمكنها إعادة بنائه، في وقت تقترب مهلة إعادة فرض العقوبات على طهران من الانتهاء.

وفي مقابلة لصحيفة التايمز البريطانية، أمس الثلاثاء، أشار غروسي إلى أن إيران لا تزال تمتلك القدرة على تطوير برنامجها النووي.

وقال إنها لا تزال تمتلك الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي الضرورية لتخصيب مخزونها من اليورانيوم.

وأضاف أن معرفة مدى التراجع في برنامج إيران النووي بعد الهجمات التي استهدفته في يونيو/حزيران الماضي أمر صعب دون تفتيش.

وتابع، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية استأنفت عمليات تفتيش المنشآت النووية، لكنها لم تحصل على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

كما قال إن إيران تحمي بشدة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لاعتقادها أنه لا يزال عرضة لمزيد من الهجمات.

واعتبر المدير العام للوكالة الذرية، أن رفع نسبة تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم إلى 90% مسألة أسابيع وليس أشهرا أو سنوات.

وعن المفاوضات الحالية بين إيران والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، قال غروسي إنها تمر "بمرحلة فاصلة صعبة"، لكنه اعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا.

وذكر أن فريقا من مفتشي الوكالة في طريقه إلى إيران ليكون مستعدا في حال توصلت طهران والقوى الأوروبية إلى اتفاق هذا الأسبوع لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية.

وتؤكد طهران أن المواد المخصبة، والتي تقدرها الوكالة الذرية بنحو 440 كيلوغراما، لا تزال تحت أنقاض المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

مساع دبلوماسية

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيلتقي اليوم الأربعاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك لبحث مسألة استئناف عقوبات الأمم المتحدة.

ويأتي تصريح ماكرون من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما تسعى الترويكا الأوروبية وإيران للتوصل إلى اتفاق يحول دون إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وأقر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إعادة فرض هذه العقوبات على إيران بعد أن فعّل الأوروبيون "آلية الزناد"، وهي بند يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال تبين انتهاك إيران للاتفاق النووي.

وأمام إيران حتى منتصف ليل السبت المقبل للتوصل إلى توافق مع الأوروبيين يحول دون إعادة فرض العقوبات الأممية التي كانت معلقة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقد عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الثلاثاء، اجتماعا مشتركا بوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقش الملف النووي ورفع العقوبات الظالمة عن إيران وفق تعبيرها.

وخلال الاجتماع، دعت الدول أوروبية إيران إلى اتخاذ ما وصفتها بإجراءات ملموسة بشأن ملفها النووي.

وقالت كالاس إن هناك فرصة أمام الدبلوماسية، مشيرة إلى أن المهل الزمنية تقترب من الانتهاء.