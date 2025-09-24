عشرات الشهداء و900 ألف ما زالوا صامدين بمدينة غزة

تواصل قوات الاحتلال استهداف المدنيين الفلسطينيين وتدمير المباني والبنى التحية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 47 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء بينهم 34 بمدينة غزة، واستشهد 8 آخرون من منتظري المساعدات قرب مراكز مساعدات شمالي مدينة رفح.

وفي شأن متصل، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "تصاعد العنف" قرب مستشفى الرنتيسي والعيون بغزة أدى إلى توقفهما وجعلهما غير آمنين.

وأوضح غيبريسوس أن المرضى والعاملين أجبروا على الفرار من مستشفى الرنتيسي والعيون بغزة.

يذكر أن مستشفى الرنتيسي هو المستشفى التخصصي الوحيد للأطفال في غزة، ومستشفى العيون كان المرفق الوحيد الذي يقدم رعاية متخصصة في العيون.

هذا وقد قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف مولدات الكهرباء في المستشفيات وتعطيل الخدمات الصحية.

نزوح.. وفشل إسرائيلي

وفي إطار ضغط الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين من خلال القصف المستمر وتفجير المدرعات المفخخة وسط المباني السكنية في مدينة غزة، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن 900 ألف مواطن ما زالوا صامدين في المدينة "ومتمسكين بحقهم في البقاء"، حسب وصف المكتب الإعلامي.

وأوضح المكتب أن حركة النزوح القسري تصاعدت من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة "جرائم الاحتلال الوحشي"، حيث اضطر ما يقارب 335 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، ليتجاوز عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 60 ألف نازح.

في المقابل، سجلت الطواقم أيضا حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 24 ألفا إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات مساء أمس الثلاثاء من جنوب القطاع.

ووفقا للإحصاء اليومي الذي يصدره المكتب الإعلامي الحكومي، فقد تعرضت منطقة المواصي في خان يونس ورفح لأكثر من 114 غارة جوية وقصف متكرر من قبل الاحتلال.

وتضم حاليا نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال كمناطق "إنسانية وآمنة"، وقد خلف قصف تلك المناطق أكثر من ألفي شهيد.