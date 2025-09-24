عاجل,
عاجل | مراسلة الجزيرة: انتهاء اجتماع بشأن غزة بين ترامب وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية في مقر الأمم المتحدة

Published On 24/9/2025
آخر تحديث: 00:01 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

