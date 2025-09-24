القسام تعلن تدمير دبابة ميركافا وآلية إسرائيلية بتل الهوا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

كما بثت القسام، مشاهد قالت إنها من تدمير آلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة تل الهوا، وأظهرت المشاهد انفجار الآلية الإسرائيلية وتصاعد الدخان منها بشكل كثيف بعد استهدافها من قبل مقاتلي القسام.

وقالت القسام أيضا إنها قصفت أمس الثلاثاء تجمعات إسرائيلية في موقع كارني شرق مدينة غزة بقذائف هاون وصواريخ رجوم 114 مليمترا.

وتأتي هذه العمليات للمقاومة الفلسطينية في غزة في إطار الرد على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إطار ردها على عملية "عربات جدعون 2″ التي شنها لاحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها.