عاجل | الرئيس السوري: سوريا وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها

Published On 24/9/2025
آخر تحديث: 20:12 (توقيت مكة)

الرئيس السوري أحمد الشرع:

  • سوريا وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها.
  • الحكاية السورية عبرة من عبر التاريخ في معركة الحق والباطل.
  • النظام السابق استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد شعبنا.
  • النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل.
  • سوريا أصبحت بلدا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة.
  • ما كان أمام الشعب سوى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه.
  • الإنجاز السوري الفريد دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعيا لتقسيم البلاد.
  • انتصرنا لأمهات الشهداء والمفقودين ومهدنا الطريق لعودة اللاجئين.
  • أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة.
  • سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية وتتعهد بالالتزام بمعاهدة فض الاشتباك.
  • نطالب برفع كل العقوبات.
  • وضعنا سياسة قائمة على الدبلوماسية والاستقرار.
  • ماضون في انتخابات مجلس الشعب وأعدنا هيكلة مؤسسات الدولة.
  • ندعم أهل غزة وأطفالها ونطالب بوقف الحرب فورا.
  • سوريا اليوم تعيد بناء نفسها وهي بلد صاحب حضارة يليق بها أن تكون دولة قانون.
  • الرئيس السوري: أشكر قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

