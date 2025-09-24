عاجلعاجل,
عاجل | الرئيس السوري: سوريا وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها
Published On 24/9/2025|
آخر تحديث: 20:12 (توقيت مكة)
الرئيس السوري أحمد الشرع:
- سوريا وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها.
- الحكاية السورية عبرة من عبر التاريخ في معركة الحق والباطل.
- النظام السابق استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد شعبنا.
- النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل.
- سوريا أصبحت بلدا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة.
- ما كان أمام الشعب سوى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه.
- الإنجاز السوري الفريد دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعيا لتقسيم البلاد.
- انتصرنا لأمهات الشهداء والمفقودين ومهدنا الطريق لعودة اللاجئين.
- أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة.
- سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية وتتعهد بالالتزام بمعاهدة فض الاشتباك.
- نطالب برفع كل العقوبات.
- وضعنا سياسة قائمة على الدبلوماسية والاستقرار.
- ماضون في انتخابات مجلس الشعب وأعدنا هيكلة مؤسسات الدولة.
- ندعم أهل غزة وأطفالها ونطالب بوقف الحرب فورا.
- سوريا اليوم تعيد بناء نفسها وهي بلد صاحب حضارة يليق بها أن تكون دولة قانون.
- الرئيس السوري: أشكر قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة