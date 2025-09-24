أخبار

عاجل| الجيش الإسرائيلي: عثرنا على صاروخ في طولكرم والحدث قيد التحقيق

Published On 24/9/2025
آخر تحديث: 10:50 (توقيت مكة)

  • الجيش الإسرائيلي: عثرنا مساء أمس على صاروخ في طولكرم وقواتنا تمشط المنطقة والحدث قيد التحقيق.
المصدر: الجزيرة

