الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطرة جراء تعرضه لإطلاق نار في شمال قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان من المصدر ذاته أمس الثلاثاء عن مقتل ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن مقاتلا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلق قذيفة أول أمس الاثنين على إحدى دبابات الكتيبة، مما أدى إلى إصابة الضابط ومقتله لاحقا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة.

إصابات

ومنذ بدء عملية "عربات جدعون2″، أعلن الجيش الإسرائيلية في وقت سابق إصابة ضابطين، أحدهما من لواء غفعاتي أصيب بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة، بينما أصيب الضابط الآخر بجروح متوسطة في إطلاق نار من قبل مسلحين في شمال القطاع.

وكانت كتائب القسام أعلنت استهدافها دبابة "ميركافا" إسرائيلية ظهر أمس بقذيفتي "الياسين 105" في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 910 عسكريين إسرائيليين، نصفهم تقريبا في القطاع، وأصيب 6271، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.