إصابة 22 إسرائيليا في إيلات بانفجار مسيرة أطلقت من اليمن

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن 22 شخصا أصيبوا، بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء سقوط وانفجار مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات وتصاعد الدخان في المدينة، وبنقل مصابين من إيلات إلى مستشفيات وسط إسرائيل بالمروحيات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مسيرة سقطت وسط إيلات وأسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية وإنها تجري تقييما ميدانيا للوضع.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه حاول اعتراض المسيرة التي أطلقت من اليمن باتجاه إيلات قبل سقوطها.

وقالت إذاعة الجيش إن المسيرة حلقت على ارتفاع منخفض فوق الأرض مما صعب اعتراضها على القبة الحديدية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية فشلا في اعتراض المسيرة.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية أن سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة اليمنية والفشل في إسقاطها.

Have the #Houthis found a hole in Israeli air defence? ⚠️ Within the past hour, a #Houthi drone breached Israeli air defence and impacted Club (Kalab) Hotel in #Eilat injuring at least 8, despite Red Alerts which indicate the IDF was aware of the approaching #UAV. Houthi drones… pic.twitter.com/JyOybCsdkm — Martin Kelly (@_MartinKelly_) September 24, 2025

تجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على مناطق واسعة من اليمن لأكثر من عقد من الزمن، نفذت عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر أكدت ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للفلسطينيين.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.