شهيد ومصابون برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال بالضفة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون على الأقل خلال اعتداءات مستوطنين متطرفين واقتحامات قوات الاحتلال لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد الشاب، سعيد النعسان البالغ من العمر 20 عاما متأثراً بإصابته برصاص مستوطنين في اعتداء استهدف بلدة المغير شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة أن مجموعات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحمت حديقة عامة في الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة، وأطلقت النار تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، منهم الشاب سعيد النعسان، قبل الإعلان عن استشهاده.

كما أصيب 4 فلسطينيين، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية، في حين واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سعير شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

وأضافت أن أحد المصابين احتجزته قوات الاحتلال ولا يعرف وضعه الصحي، والآخر أصيب في القدم ويبلغ من العمر 20 عامًا نُقل إلى المستشفى.

وغرب مدينة الخليل، قالت الجمعية إن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا عمره (7 سنوات) بعد إصابته بقنبلة غاز أثناء اقتحام بلدة إذنا.

ووفق شهود عيان للأناضول، فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وعددا من أحيائها مرات عدة منذ صباح الثلاثاء، وأطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية بين المنازل.

وفي بيت عوّا جنوب غربي الخليل، اقتحمت قوات إسرائيلية البلدة، وداهمت منازل وأزالت الأعلام الفلسطينية من فوق مؤسسات محلية منها مدارس، في حين أغلق الجيش وسط مدينة دورا القريبة وأجبر أصحاب المتاجر على إغلاقها.

اعتداءات متواصلة

من جهة ثانية، قالت وكالة الأبناء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن مستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا، واعتدوا على مواطنة في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وأضافت أن عددا من المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين، ما أدى لإصابة المواطنة شيماء الجبارين برضوض وكدمات، وعالجتها طواقم الهلال الأحمر.

وفي شمالي الضفة أيضا، قالت وفا إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابين من قرية مادما جنوب مدينة نابلس.

وأوضحت أن قوات إسرائيلية داهمت القرية بعدة آليات عسكرية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وفتشت المركبات، كما اقتحمت ملعب القرية واعتقلت شابين.

كما اقتحم الجيش، وفقا لوكالة وفا، عدة قرى وبلدات بمحافظة نابلس، منها بزاريا وقصرة وكفر قليل وبورين ودوما وصرة وسبسطية وبيت فوريك، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

على صعيد اعتداءات المستوطنين، ذكرت وفا أن مستوطنين هاجموا قرية بورين جنوب مدينة نابلس ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي مخيم جنين شمال الضفة، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابين من حي الهدف بالمخيم، بينما أفاد تلفزيون فلسطين، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت عددًا من الشبان وفتشت مركبات قرب مستشفى ابن سينا.

أما وسط الضفة، فاقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة وقرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، وأطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1043 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، منهم 147 طفلا.