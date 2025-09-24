شهيد بالضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون الأقصى

أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين، في حين اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في ثاني أيام ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية".

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وبلدتي يعبد وصانور بالضفة الغربية، ودهمت وفتشت عشرات المنازل، بينها منزل رئيس بلدية يعبد.

وأعلنت المؤسسات التعليمية تأخير الدوام المدرسي عدة ساعات نتيجة الاقتحام المستمر للبلدة.

وأكدت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام حيي المراح والزهراء وسط مدينة جنين، تزامنا مع انتشار عشرات الجنود المشاة في الشوارع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، إضافة إلى دير أبو مشعل ونعلين.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة شملت عشرات المنازل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال خرّبت محتويات منازل المواطنين، واعتدت على عدد من الأهالي خلال المداهمات، مما أثار حالة من التوتر والذعر في صفوف السكان، خصوصا الأطفال.

اقتحام الأقصى

في السياق ذاته، قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في ثاني أيام ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية".

كما اقتحم مئات المستوطنين صباح أمس الثلاثاء ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك) بحماية وحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي منعت المصلين من دخول المسجد خلال فترة اقتحامات المستوطنين.

بالتوازي مع ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين هاجموا قرية بورين جنوب مدينة نابلس، مما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي مخيم جنين شمال الضفة، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابين من حي الهدف بالمخيم، في حين أفاد تلفزيون فلسطين بأن القوات الإسرائيلية احتجزت عددا من الشبان وفتشت مركبات قرب مستشفى ابن سينا.

ووسط الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة وقرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، وأطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

اعتداء مستوطنين

من جهة أخرى، وثّق مقطع فيديو من قرية المغير (شمال شرق رام الله) لحظة إطلاق مستوطن النار على مجموعة فلسطينيين في أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين متطرفين على أطراف البلدة أمس الثلاثاء.

وكان جيش الاحتلال قال إن هذا المستوطن جندي كان في إجازة خلال وجوده في القرية.

وأدى إطلاق المستوطن الرصاص لاستشهاد الفلسطيني سعيد النعسان، متأثرا بجروحه، فضلا عن إصابة آخرين.

ويُظهر التسجيل المستوطن ذاته الذي قال جيش الاحتلال في بيانه إنه جندي كان في إجازة وكان في موقع الحدث، وهو يطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاه الفلسطينيين.

وأصيب 4 فلسطينيين، مساء أمس الثلاثاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سعير شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

وأضافت أن أحد المصابين احتجزته قوات الاحتلال ولا يعرف وضعه الصحي، والآخر أصيب في القدم ويبلغ من العمر 20 عاما نُقل إلى المستشفى.

وغرب مدينة الخليل، قالت الجمعية إن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا عمره (7 سنوات) بعد إصابته بقنبلة غاز في أثناء اقتحام بلدة إذنا.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة ما لا يقل عن 1043 فلسطينيا، وأصيب نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، حسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا على الأقل، و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.