روسيا تؤكد المضي بالحرب على أوكرانيا وتغيّر بموقف ترامب

أكدت روسيا اليوم الأربعاء أن لا بديل لديها عن مواصلة هجومها الواسع على أوكرانيا، مقللة من شأن وصف واشنطن لها بأنها "نمر من ورق"، بينما اعتبرت أوكرانيا أن بإمكان الصين إجبار موسكو على وقف الحرب، وشددت ألمانيا على أنه ينبغي لأوروبا تكثيف دعم كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في مقابلة إذاعية- إن بلاده تواصل ما سماها العملية العسكرية في أوكرانيا لضمان مصالحها وتحقيق أهدافها التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين من البداية.

وتابع "نفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا".

وتعليقا على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا بأنها "نمر من ورق"، قال بيسكوف إن بلاده دب وليست نمرا.

وأضاف أنه "لا وجود لشيء اسمه دب من ورق"، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي مستقر مع اعترافه بمواجهة النمو بعض المشاكل.

وعبر ترامب أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها المحتلة، وأن على كييف التحرك الآن في ظل مواجهة روسيا مشكلات اقتصادية كبيرة، وهي تعليقات أشاد بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفها بأنها "تحول كبير".

وفي المقابل، رد بيسكوف على تعليقات ترامب قائلا إن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا وإن مسار الحرب على الجبهة واضح.

واعتبر أن نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو الذي بدأه ترامب "شبه معدومة"، عقب تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الأميركي الذي هاجم روسيا ودعم أوكرانيا.

لكنه قال مع ذلك إن الرئيس الروسي يقدر جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

دور الصين

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء إن بإمكان الصين، في حال رغبت، إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشرح "بدون الصين، روسيا بوتين لا قيمة لها. ومع ذلك، غالبا ما تلزم الصين الصمت وتنأى بنفسها بدل العمل من أجل السلام".

لكن غينغ شوانغ، نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، قال إنه "منذ اليوم الأول للأزمة، حافظت الصين على موقف موضوعي وغير منحاز، داعية إلى وقف الأعمال القتالية ومدافعة عن محادثات السلام بهدف التوصل إلى حل سياسي".

وأشاد زيلينسكي بالدعم الأميركي لبلاده، مؤكدا أن كييف وافقت على جميع مقترحات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإرساء السلام.

وأضاف أن بلاده تعتمد على تحركات أميركا لدفع روسيا نحو السلام، معتبرا أن "موسكو تخشى أميركا وتنصت إلى ما تقوله".

دعم أوروبي

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الأربعاء إن على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا، وذلك في أعقاب تصريحات ترامب بأن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي احتلتها روسيا.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت كلمات ترامب سيقابلها تغيير كبير في السياسة الأميركية، مثل قرار فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو.

وسبق أن اقترح ترامب تنازل أوكرانيا عن أراض من أجل تحقيق السلام.