"راغاسا" يتسبب بعشرات القتلى والمفقودين في تايوان وإصابات بهونغ كونغ

قتل 14 شخصا على الأقل واعتُبر 30 آخرون في عداد المفقودين إثر انهيار سد طبيعي على نهر في شرق تايوان التي ضربها الإعصار راغاسا، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة في الجزيرة الأربعاء.

وقال المسؤول الإعلامي في حكومة مقاطعة هوالين، إنّه "حتى الساعة الـ7 من صباح الأربعاء، تأكّد مقتل 14 شخصا وإصابة 18 آخرين بجروح".

وأضاف أن "عدد المفقودين كان ليلة أمس، وفقا للوكالة الوطنية للإطفاء، 30 شخصا، وفرقنا تواصل البحث".

وتسببت الأمطار الغزيرة التي رافقت الإعصار راغاسا، أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، لانزلاق أرضي تسبب بانهيار سدّ طبيعي كان يحبس خلفه مياه بحيرة تشكّلت في الجزء العلوي من نهر ماتايان.

وتسبّب انهيار السد بفيضان مياه البحيرة، مما أدى إلى انهيار جسر، وإغراق قرية مجاورة، ومحاصرة مئات الأشخاص، بحسب السلطات.

كما ضرب سواحل هونغ كونغ فجر الأربعاء، ما أدى إلى شلل الحياة في الساحل الجنوبي للصين، وذلك بعد أن خلف دمارا، وأيقظت الرياح العاتية سكان هونج كونج في الساعات الأولى من الصباح.

كما أطاحت الرياح بأجزاء من سقف جسر للمشاة وأسقطت أشجارا في أنحاء متفرقة من المدينة، بينما استقبلت المستشفيات نحو 13 مصابا لتلقي العلاج.