تنديد أممي وأوروبي بمهاجمة أسطول الصمود ومحاموه يتوجهون للجنائية الدولية

نددت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالهجمات بالمسيّرات على أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، في حين أعلن الفريق القانوني لأسطول كسر الحصار عزمه التوجه بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدانت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، "الهجمات" التي طالت أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة قبالة سواحل اليونان، فجر اليوم الأربعاء، ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف "الهجمات" على الأسطول، مطالبة بتحقيق "مستقل".

وكان الناشطون على متن الأسطول أعلنوا أنهم استُهدفوا فجر الأربعاء بمسيّرات، متهمين إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، وقالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبورغ في مؤتمر صحفي عبر تطبيق إنستغرام الأربعاء، إنّ "إسرائيل تحاول تخويف وإسكات الأشخاص الذين يتحرّكون من أجل فلسطين".

وكتب "أسطول الصمود العالمي"، في بيان، أنّ "عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، و(تمّ) التشويش على الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب".

وأفاد مراسل الجزيرة فجر اليوم الأربعاء بتعرض 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لهجمات من طائرات مسيّرة، كما سمع دوي انفجارات من دون التثبت من مدى الأضرار هناك.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "أريد أن أجدّد التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة وقفا للقانون الدولي. هذا هو الأهم. لذلك، لا يجوز تنفيذ هجوم، أو شنّ أي غارة بطائرة مسيّرة، أو الاستيلاء على أي سفينة، ونرفض استخدام القوة ضد الأسطول".

وفي إسرائيل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إنّ الدولة العبرية "لن تسمح للسفن بدخول منطقة قتال نشطة ولن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني"، مجددا الاقتراح القاضي بأن ترسو سفن الأسطول في عسقلان في إسرائيل.

كما ندد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو "بشدة" بالهجوم الذي استهدف ليلا عبر طائرات مسيّرة أسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة وإيصال مساعدات إنسانية للقطاع الفلسطيني. وقال كروزيتو -في بيان- إنه وجّه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتحرك نحو الأسطول لتقديم المساعدة.

الجنائية الدولية

في الأثناء، كشف ممثل اتحاد المحامين العرب بأسطول الصمود عبد الحق بنقادي، أن الفريق القانوني والحقوقي التابع للأسطول يعتزم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الاعتداءات بطائرات مسيّرة.

وقال بنقادي، في تدوينة على حسابه بمنصة فيسبوك، "بعد هجمات ليل البارحة يكون كيان الاحتلال قد قام بجريمة حرب كاملة الأركان، وعلى محكمة الجنايات الدولية أن تباشر إجراءاتها بهذا الخصوص".

وتنظر محكمة العدل الدولية دعوى قدمتها جنوب أفريقيا ودعمتها دول أخرى عديدة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

ومنذ أيام، تبحر عشرات السفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار نحو قطاع غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لا سيما مستلزمات طبية لقطاع غزة.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن (نحو 50) مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.2 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ أكثر من 18 سنة.