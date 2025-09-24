تشويش لطائرة حكومية إسبانية فوق روسيا والسويد توجه تحذيرات

تعرضت طائرة عسكرية على متنها وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز اليوم الأربعاء للتشويش أثناء مرورها فوق كالينينغراد الروسية، في وقت توعدت فيه السويد روسيا بإسقاط الطائرات إذا انتهكت مجالها الجوي.

وقالت صحيفة إلموندو الإسبانية إن الطائرة التي كانت تقل وزيرة الدفاع نحو ليتوانيا واجهت اضطرابا في نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" فوق روسيا، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تعطل نظام الملاحة في طائرة كانت تقل رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بسبب ما يشتبه أنه تدخل روسي.

تحذير سويدي

في الأثناء، أكد رئيس الوزراء السويدي أولاف كريستيرسون أن بلاده على أهبة الاستعداد للتصدي لأي انتهاكات تطال المجال الجوي لأراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من أي جهة كانت.

وقال في تصريح على منصة "إكس" إن السويد تملك الحق في الدفاع عن مجالها الجوي باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

من جهته، حذر وزير الدفاع السويدي بال يونسون من أن السويد ستُسقط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجالها الجوي.

يأتي ذلك بعد اتهام حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا روسيا بانتهاك مجالاتها الجوية هذا الشهر، وهو ما نفته موسكو أو تجاهلته.

وكان الناتو حمّل موسكو أمس الثلاثاء مسؤولية التصعيد، وأكد بعد اجتماع طارئ في بروكسل، التزامه بالدفاع عن دوله.

وفي مواجهة ما يصفها بانتهاكات واستفزازات متصاعدة من جانب روسيا، أطلق الناتو قبل أيام عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز حماية الحدود الشرقية، وتشمل مشاركة عدة دول في الحلف بقوات إضافية.