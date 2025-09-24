"تشكيك وتساؤلات".. اختراق مسيّرات روسية أجواء دول بالناتو يثير جدلا على المنصات

أثارت اختراقات المسيرات الروسية لأجواء دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) جدلا على مواقع التواصل، إذ اعتبرها البعض فضحا لهشاشة دفاعات الحلف، في حين قال آخرون إن موسكو تتعمد إرسال رسائل تحدٍ للغرب، وتتصرف بثقة أكبر بعد حرب أوكرانيا.

فقد اخترقت 3 طائرات مسيرة الأجواء الإستونية قبل أيام، وقد أكدت حكومة تالين أن هذه المسيرات روسية، وقالت إنها قامت بإسقاطها.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث اخترقت نحو 20 مسيرة روسية الأجواء البولندية قبل أسابيع، مما كشف ثغرة كبيرة في دفاعات الناتو الجوية.

لكن حلفاء وارسو من داخل الناتو سارعوا لإسقاط المسيرات الروسية بطائرات مقاتلة تكلف ملايين الدولارات، بينما الطائرات المسيرة تكلف آلاف الدولارات فقط.

كما أعلنت كل من النرويج والدانمارك عن اختراق أجوائهما بطائرات مسيرة مجهولة المصدر، مما أدى لإغلاق مطاري كوبنهاغن وأوسلو وتحويل رحلات جوية وإحداث اضطرابات في الملاحة الجوية.

ووفق الشرطة الدانماركية، فإن الطائرات المسيّرة جاءت من عدة اتجاهات، وأطفأت وأضاءت أنوارها بشكل متقطع، ثم اختفت بعد عدة ساعات.

وقال كبير مفتشي الشرطة في الدانمارك، إن جهة تتمتع بقدرات عالية وبأدوات وإرادة هي من تقف وراء هذا الاختراق.

ووصفت كوبنهاغن هذا الهجوم بأنه "الأخطر على البنية التحتية في البلاد"، وقد علَّقت رئيسة الحكومة مته فريدريكسن، على الواقعة بقولها "لا يمكنني إنكار أن الأمر يتعلق بروسيا، لقد شاهدنا طائرات مسيرة فوق بولندا لم يكن من المفترض أن تكون هناك".

وأضافت فريدريكسن "لقد شهدنا نشاطا في رومانيا، ورأينا انتهاكات في المجال الجوي الإستوني، وهجمات إلكترونية على مطارات أوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والآن ظهرت طائرات مسيرة في الدانمارك، ويبدو أن هناك طائرات مسيرة في أوسلو والنرويج أيضا".

ردود فعل المنصات

وتناولت حلقة (2025/9/24) من برنامج (شبكات)، ردود فعل مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التطورات، والتي سيطر عليها الشك والتساؤل عن أبعاد الاختراقات الروسية لأجواء دول الناتو.

ورأى ناشطون أن هذه الاختراقات قد تكون جزءا من مخطط يعده الحلف الأوروبي ضد روسيا، في حين أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن موسكو لم تعد تكترث لردود فعل الناتو، وتتصرف بحرية في الأجواء الأوروبية.

فقد تساءل ناشط يدعى "حافظ"، عن نوايا موسكو من وراء هذه الاختراقات، بقوله:

إذا كانت وضعية روسيا في الحرب تسير بشكل جيد فما الذي ستستفيده من هذه الاختراقات؟! أعتقد أن قصة الطائرات هذه هي مقدمة لحدث يخطط له تجاه روسيا من قبل الناتو، وأكبر دليل يدعم هذه الفرضية هو الاستعدادات التي تقوم بها بريطانيا ودول أخرى في الناتو.

أما رائد، فاعتبر أن سياسات الناتو المتشددة تجاه روسيا تدفعها نحو الزاوية وتستفز ردود فعلها، قائلا:

ماذا يتوقع الناتو من سياسته ضد روسيا؟ يحشرونها من كل مكان ثم يستغربون من رد فعلهم.. أتوقع قريبا أن نرى نهاية الحرب التي طالت، صحيح أن العواقب ستكون وخيمة لكن كل شيء مباح.

كما أشار الناشط جيلالي، إلى أن روسيا طوّرت برامج قادرة على اختراق الطائرات المسيرة الغربية والتحكم بها، فكتب:

الروس استطاعوا أن يصنعوا برامج تخترق المسيرات في هذه البلدان، تتحكم فيها وتوجهها.. بالمختصر هي طائرات دانماركية متحكم فيها من روسيا.

وأخيرا، كتب محمد، أن روسيا بعد حربها على أوكرانيا باتت تتعامل مع الأجواء الأوروبية باستخفاف، وقال: