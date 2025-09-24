ترامب ينتقد عودة جيمي كيميل إلى الشاشة ويهدد بمقاضاة إيه بي سي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار شبكة إيه بي سي إعادة برنامج المذيع الساخر جيمي كيميل بعد أن أوقفته الأسبوع الماضي بضغط من الهيئة الحكومية الناظمة للإعلام، وكما العادة هدد بالتحرك ضد الشبكة التلفزيونية.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، اتهم ترامب مساء أمس الثلاثاء الشبكة الأميركية بـ"بث 99% من القمامة الإيجابية عن الديمقراطيين" كما اتهم كيميل بأنه "ذراع أخرى للجنة الوطنية الديمقراطية"، إدارة الحزب الديمقراطي.

وأضاف "أعتقد أننا سنختبر إيه بي سي في هذا الأمر. لنرَ كيف سنفعل ذلك. في المرة الأخيرة التي هاجمتهم فيها، دفعوا لي 16 مليون دولار".

وكانت شركة ديزني المالكة للقناة أوضحت أن برنامج كيميل الذي أثار إيقافه الأسبوع الماضي جدلا حول حرية التعبير في الولايات المتحدة سيعود إلى الشاشة.

وكانت "إيه بي سي" قد أعلنت الأربعاء الماضي وقف عرض برنامج جيمي كيميل المعروف بنقده اللاذع لترامب، "إلى أجل غير مسمى".

وأتى هذا القرار بعد ساعات من تنديد رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية (FCC) بريندان كار بـ"سلوك شائن" للمذيع الفكاهي بسبب تعليقات اتهم فيها اليمين الأميركي باستغلال اغتيال المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك لأغراض سياسية.

وأثار كيميل غضب اليمين بتصريحات تناول فيها تايلر روبنسون، قاتل كيرك المفترض، وهو شاب نشأ في كنف عائلة جمهورية وعلّل فعلته بـ"الكراهية" التي قال إن تشارلي كيرك كان ينشرها.

كيميل يعتذر

وفي حلقته التي بثت أمس الثلاثاء كاد جيمي كيميل يجهش بالبكاء قائلا إنه لم يكن يحاول إطلاق مزحة بشأن مقتل كيرك.

وقال كيميل وقد انكسر صوته "ليست لدي أوهام بشأن تغيير رأي أي شخص، لكن أريد أن أوضح أمرا لأنه مهم بالنسبة لي كإنسان، وهو أن تفهموا أنه لم يكن في نيتي أبدا الاستهانة بجريمة قتل شاب، لا أعتقد أن هناك ما هو مضحك في ذلك".

إعلان

وأوضح أنه يفهم أن تعليقاته الأسبوع الماضي بدت للبعض "إما غير مناسبة في توقيتها أو غامضة، وربما كلا الأمرين معا".

وانتقد كيميل المحطات التابعة لشبكة "إيه بي سي" التي أوقفت عرض برنامجه قائلا إن "هذا غير قانوني، هذا ليس متماشيا مع المبادئ الأميركية، هذا ضد قيم أميركا".