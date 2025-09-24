بوليتيكو: ترامب تعهد لقادة عرب ومسلمين بمنع نتنياهو من ضم الضفة

نقل موقع بوليتيكو عن 6 مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد الثلاثاء لقادة عرب ومسلمين بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.

وأكد اثنان من هذه المصادر لبوليتيكو أن ترامب كان صارما حيال موضوع الضفة.

وبخصوص وفق الحرب في غزة، ذكر أحد المصادر أن تحقيق وقف إطلاق النار لا يبدو قريبا رغم تطمينات ترامب بهذا الخصوص.

وذكر مصدران أن ترامب وفريقه قدموا ورقة تتضمن خطة حول ضم الضفة ووقف الحرب في غزة، ومرحلة ما بعد الحرب.

وكان ترامب التقى أمس في نيويورك بقادة عرب ومسلمين لبحث إمكانية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي الاجتماع بعد تهديد نتنياهو بضم الضفة الغربية ردا على اعتراف دول غربية عديدة بالدولة الفلسطينية، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها أمس في نيويورك.

اجتماع مثمر

وشارك في الاجتماع زعماء ومسؤولون رفيعو المستوى من قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاجتماع كان مثمرا.

وخلال الاجتماع، أكد القادة العرب والمسلمون على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإدخال مساعدات إنسانية كافية في خطوة أولى نحو سلام عادل ودائم.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الخارجية المصرية، الأربعاء، وقالت إنه صادر عن قادة دول أعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مشاركين بالقمة متعددة الأطراف مع ترامب.

وأفاد البيان بأن القمة عقدت بين قادة الولايات المتحدة و8 دول عربية وبلدان أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة من ترامب، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.