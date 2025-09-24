المغرب يجدد تضامنه مع قطر وسوريا ولبنان إزاء الاعتداءات الإسرائيلية

جدد المغرب، اليوم الأربعاء، تضامنه مع كل من قطر وسوريا ولبنان إزاء الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها، داعيا إلى حل الأزمات التي تعيشها دول عربية أخرى، مثل ليبيا واليمن والسودان والصومال، عبر التوافق والحوار بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا أخنوش، خلال كلمته، إلى تعبئة أكبر للمجتمع الدولي لإخراج المنطقة من الدوامة المظلمة التي تنزلق فيها من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بهدف وضع حد نهائي للحرب.

وشدد على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون عوائق أو شروط، مطالبا بتعزيز الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد رئيس الوزراء المغربي أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لإرساء سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط، وهو الحل الذي لا يقبل التأجيل أو التهميش، بل ينبغي أن يصبح التزاما أخلاقيا ومطلبا سياسيا فوريا، وفق تعبيره.

كما شدد على أنه من الضروري فتح آفاق حل سياسي ذي مصداقية، ووضع جدول زمني دقيق، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو/حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وغزة جزء لا يتجزأ منها.