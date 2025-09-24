المغرب والهند يدشنان مصنعا لإنتاج مركبة مدرعة قتالية

أعلن المغرب والهند أمس الثلاثاء تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية بمدينة برشيد غربي المملكة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع المغربية بأن تدشين المصنع جرى بشراكة بين الرباط ونيودلهي وكذلك شركة "تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد" الهندية.

وكشف البيان أن "المصنع يطلق اليوم إنتاج المركبات المدرعة القتالية WhAP 8×8 لفائدة القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي) وكذلك للأسواق الدولية ذات فرص النمو العالية".

ويهدف المشروع -وفق البيان- إلى تمكين المغرب "تدريجيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الصناعي والتكنولوجي فيما يتعلق بالدفاع، فضلا عن كونه عاملا محفزا لتطوير منظومة صناعية مبتكرة ولخلق فرص عمل مؤهلة".

وأشار إلى أن المصنع يعتزم دمج 35% من المكونات ذات الأصل المحلي، وهو المعدل الذي سيصل تدريجيا إلى 50% بفضل استثمار مكثف في تدريب وإدماج الموردين الوطنيين.

وجاء هذا الإعلان عقب تدشين المصنع من جانب وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، ونظيره الهندي راجناث سينغ الذي حل بالرباط برفقة وفد رفيع الأحد الماضي، وانتهت زيارته في وقت لاحق أمس الثلاثاء.

ووقعت الرباط ونيودلهي الاثنين الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والأمن والدفاع السيبرانيين، والصناعات الدفاعية، والصحة العسكرية، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات، وفق بيان سابق لوزارة الدفاع المغربية.

وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب إلى التأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية.

هذا التوجه برز من خلال اتفاقيات جمعت المملكة المغربية مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر/أيلول 2024 مع شركة "تاتا غروب" الهندية تهدف لإنتاج مركبة قتالية بمصنع بالمغرب.