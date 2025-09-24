المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ينظم ملتقى لمواجهة العدوان الإسرائيلي

أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عن تنظيم الملتقى الوطني الفلسطيني الثالث للحوار في إسطنبول يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت شعار "وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الإبادة والتهجير والضم". وذلك في محاولة لصوغ رؤية مشتركة تتجاوز الانقسام وتتصدى لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري ومشاريع الضم والتهويد المتسارعة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ويتزامن انعقاد هذا الملتقى مع تصاعد حركة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، وظهور أجواء سياسية عالمية رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة ومؤيدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي وقت عادت فيه قضية الإبادة والتهجير إلى واجهة الوعي الفلسطيني والعالمي، مما يجعل انعقاد الملتقى الوطني محطة مركزية على طريق استعادة المبادرة وتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة تحديات المرحلة الحرجة.

كما يأتي هذا الحراك الفلسطيني الجمعي بعد مرور أكثر من عامين على العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، الذي خلّف إبادة جماعية ودمارا هائلا ونزوحا جماعيا، فضلا عن مئات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين.

أهمية الملتقى

وفي بيان صادر عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج -ووصل الجزيرة نت نسخة منه- يرى المنظمون أن توقيت الملتقى يحمل دلالة خاصة، إذ يأتي في لحظة وصفها المؤتمر "بالتاريخية الفارقة"، وفي ذروة تصاعد العدوان الإسرائيلي الهادف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، والتي أفرزت واحدة من أعنف موجات التهجير الجماعي في تاريخ القضية.

وأضاف البيان أن الملتقى يتزامن مع استمرار سياسة الاقتحامات والتهويد في الضفة الغربية والقدس، وفرض وقائع جديدة من الضم والاستيطان، وسط محاولات دولية لحصر القضية الفلسطينية في مشاريع سياسية "وهمية" لا تمثل الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين.

إعلان

ويشير المؤتمر إلى أن اللحظة الراهنة تتسم أيضا بتنامي الرفض الدولي للحرب على غزة، وتصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة الاحتلال، إلى جانب الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية في الساحة الدولية. ويأتي الملتقى ليشكل محطة مركزية لإعادة تفعيل الطاقات الفلسطينية في الداخل والشتات، ولتعزيز التشبيك بين الجاليات الفلسطينية وقوى الداخل، وترسيخ دور الشتات كفاعل أساسي في معركة الدفاع عن الحقوق الوطنية وصون الهوية الفلسطينية.

الحضور والمحاور الرئيسية

من المنتظر أن يشارك في الملتقى نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية من كل أمكنة الوجود الفلسطيني والعربي والدولي، وأبرزهم: منير شفيق، ومصطفى البرغوثي، ووضاح خنفر، وعزام التميمي، وعريب الرنتاوي، وهشام أبو محفوظ، وسري زعيتر، ووديع عواودة، وسمعان خوري، ورولا الحروب، وريكاردو محرز، وليندا صرصور، وآخرون من الداخل الفلسطيني والشتات.

وحسب البيان، فإن ملتقى المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج سيناقش 3 محاور رئيسية:

الإبادة والتهجير والضم في غزة والضفة والقدس.

والمشروع الوطني الفلسطيني الشامل.

ودور الجاليات الفلسطينية حول العالم في النهوض بالواقع الفلسطيني.

ويؤكد المنظمون أن الملتقى سيُركّز على بلورة رؤى عملية ومبادرات سياسية قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن الاكتفاء بالتوصيفات العامة، وذلك بهدف الخروج بتوصيات عملية مشتركة تسهم في تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وإعادة تفعيل الطاقات الوطنية في الداخل والخارج.

وتأسس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في إسطنبول عام 2017، ويعد إطارا يهدف إلى توحيد وتفعيل طاقات الفلسطينيين خارج الوطن المحتل، وإعادة الاعتبار لحق العودة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من مواقعهم في الشتات.

ويضم المؤتمر قيادات وفعاليات من مختلف أمكنة الوجود الفلسطيني حول العالم، ويسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية، وبناء شبكات دعم وتفعيل دور الجاليات في النضال الوطني الفلسطيني، مع التأكيد على العمل المستقل عن الانقسامات التنظيمية والسياسية المحلية، والتركيز على الحقوق التاريخية الكاملة للفلسطينيين.

ولعب المؤتمر الشعبي دورا مركزيا في تكوين جبهة عريضة لرفض تصفية القضية ورفض مشاريع التوطين والتهجير، والدفاع عن حق العودة، ومقاومة كل أشكال التطبيع والضغوط على الشتات الفلسطيني.